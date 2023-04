Dirigente do Fed reconhece progressos, mas ainda vê 'longo caminho' para inflação na meta

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Richmond, Thomas Barkin, afirmou, nesta quarta-feira, que ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir o retorno da inflação à meta de 2% nos Estados Unidos, embora os preços ao consumidor já estejam distantes dos picos registrados no ano passado.

Em entrevista à CNBC, o dirigente advertiu contra "declarar vitória" no processo de combate à inflação.

Segundo ele, a desaceleração do índice de preços ao consumidor (CPI) em março, informada nesta manhã, veio em linha com o esperado.

Barkin, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), ressaltou que há indícios de esfriamento da demanda, entre eles a estagnação nos gastos com cartão de crédito nos últimos meses.

Mesmo assim, a autoridade monetária ainda espera mais sinais de uma queda sustentada da inflação, de acordo com ele.

Em particular, o dirigente afirmou que pretende analisar os dados do índice de preços PCE e de custos de emprego, nas próximas semanas, antes de definir as trajetórias dos juros. "Se inflação vier elevada, precisaremos agir", comentou.

Barkin reforçou ainda que os bancos norte-americanos seguem "resilientes" e com altos níveis de capitalização. No entendimento dele, não houve mudanças na disponibilidade de crédito concedido pelo setor bancário.

