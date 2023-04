Caixa retoma concessão de crédito via FGI-Peac, com R$ 3,9 bi disponíveis

A Caixa Econômica Federal (CEF) retoma nesta semana as concessões de crédito da linha FGI-Peac, destinada a microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas. O banco vai disponibilizar cerca de R$ 3,9 bilhões em recursos, que podem ser contratados por companhias com receita bruta anual entre R$ 0,01 e R$ 300 milhões.

Os empréstimos podem variar de R$ 5.000 a R$ 5 milhões, e o valor de contratação é definido de acordo com a avaliação de crédito do cliente. Nos casos em que a empresa tomou empréstimos da linha a partir de 2022, o valor máximo considera as contratações anteriores.

A linha tem prazo de pagamento de até 60 meses, e é isenta de tarifa de contratação e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Há 12 meses de carência para o início do pagamento.

As taxas e os prazos variam de acordo com o porte da empresa e o relacionamento com a Caixa. O banco disponibiliza o crédito através das redes de varejo e de atacado.

Desde a segunda fase do programa, em agosto de 2022, a Caixa teve o maior número de contratações, com mais de 8.700, em um volume total de R$ 2,5 bilhões em crédito.

As operações do FGI-Peac têm garantia de até 80% pelo Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), dentro do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) do governo federal. Os recursos são disponibilizados na forma de capital de giro sem destinação específica.

