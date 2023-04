Biden diz que índice CPI mostra progresso continuado na luta contra inflação nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março, publicado mais cedo, mostra "progresso continuado na nossa luta contra a inflação". Ele notou, em comunicado, o fato de que a inflação em 12 meses está na mínima desde maio de 2021 no país.

Biden disse também que o mercado de trabalho segue "historicamente forte", enquanto a inflação já caiu em 45% desde seu pico no verão local.

Ao mesmo tempo, ele aponta que a inflação "continua muito elevada" e que busca progresso para dar mais fôlego à classe trabalhadora.

O presidente americano ainda ressalta que continua a luta do governo para reduzir custos às famílias. E rejeita propostas de republicanos no Congresso para reduzir impostos para as empresas mais ricas e maiores.

