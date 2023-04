Alckmin diz que Brasil precisa fazer grande esforço comercial na América do Sul

Presidente da República em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o Brasil precisa ampliar o comércio com países vizinhos e fazer grande esforço comercial na América do Sul. De acordo com ele, apenas 26% do comércio brasileiro é feito entre nações vizinhas.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, participa no período da manhã desta quarta de fórum promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), com temática sobre avanços na Infraestrutura e Reindustrialização, em Brasília.

Ele fez menção à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, que ocorre esta semana. De acordo com Alckmin, existem muitas possibilidades de parcerias e investimentos recíprocos entre o Brasil e o país asiático.

Em defesa da atuação do Estado no fomento à infraestrutura no País, Alckmin disse que, quando há a junção do setor produtivo, sociedade civil organizada e governo, "nós erramos menos e acertamos mais". Segundo ele, o crescimento do setor exige tanto investimentos públicos quanto privados.

Alckmin também destacou que o "desenvolvimento é o novo nome da paz" e reforçou que isso requer um esforço coletivo das três forças: governo, sociedade e setor produtivo.

