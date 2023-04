Vendas nos shoppings sobem 3% em fevereiro ante fevereiro de 2022, diz Abrasce

As vendas nos shoppings tiveram uma alta de 3% em fevereiro deste ano, quando comparadas com o mesmo mês de 2022, mostra levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Dados do Monitoramento de Mercado Abrasce - Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce).

Do ponto de vista regional, mostram que o maior crescimento foi registrado no Sul, com um aumento de 4,9%, seguido pelo Sudeste (3,2%), Nordeste (2,6%), Centro-Oeste (2%) e Norte (-1,3%).

O tíquete médio no mês atingiu R$ 140,93, acima do verificado em dezembro (R$ 136,89), um dos períodos mais movimentados do comércio.

O valor também ficou acima do valor registrado em janeiro (R$ 119,68). Já o valor médio das lojas de rua foi de R$ 85,66.

A associação destaca ainda o aumento no número de frequentadores nos empreendimentos. Segundo dados do Ipec e Mais Fluxo, o movimento de pessoas cresceu 12% em fevereiro, em relação ao mesmo período de 2022.

Na avaliação do presidente da Abrasce, Glauco Humai, o setor vem demonstrando recuperação consistente e contínua das perdas do período pré-pandemia.

"Como já era esperado após dois anos de pandemia, o feriado de carnaval atraiu os brasileiros para a folia. Mesmo assim, os shoppings registraram o melhor tíquete médio dos últimos tempos, o que mostra o comportamento mais assertivo do consumidor em relação às suas compras e, ao mesmo tempo, reforça também o otimismo do lojista quanto à performance do setor ao longo do ano", comenta o executivo em nota.

