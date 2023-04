Secretária do Tesouro dos EUA diz crer que panorama da economia global é razoavelmente otimista

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 11, que acredita que o panorama da economia global é razoavelmente otimista, uma vez que os preços de commodities como energia e alimentos estão se estabilizando, e há diminuição das projeções de inflação ao redor do mundo. Em coletiva de imprensa no âmbito das "Reuniões de Primavera" do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, a dirigente apontou que o crescimento global está mais forte do que se projetava nos encontros de outubro, e que os países ao redor do mundo mostraram resiliência em seus mercados de trabalho.

Yellen observou ainda que as pressões pelo lado da demanda estão diminuindo. No entanto, a secretária reconheceu que ainda há preocupação com os riscos para o crescimento por conta da guerra da Ucrânia.

Sobre os problemas recentes no sistema bancário norte-americano, a dirigente reconheceu que o país sofreu, mas apontou que os sistemas regulatórios ajudaram a garantir estabilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vi evidências que sugerem uma contração no crédito nos EUA", afirmou Yellen, que disse ainda não antecipar uma retração na economia norte-americana, apesar de reconhecer riscos.

Durante os encontros do FMI, a secretária disse que terá discussões sobre o débito global, e que a China deverá ser parte importante disso. "Acredito que iremos concordar com alguma reestruturação das dívidas", afirmou.

Além disso, Yellen disse ainda ter planos de ir à China, lembrando que o governo norte-americano reforçou a importância de manter canais abertos de comunicação.

Tags