Rui Costa: Misturar arcabouço com tributária não é adequado

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo avalia que o arcabouço fiscal deve tramitar no Congresso em momento diferente ao da reforma tributária. De acordo com ele, o debate sobre reforma tributária se intensificará a partir da aprovação do novo marco fiscal.

"Queremos trabalhar por etapas. A primeira etapa é a apresentação formal que vai se dar nos próximos dias do arcabouço fiscal, no envio do projeto ao Congresso", disse em entrevista à CNN Brasil. "Misturar as duas coisas, neste momento, nós consideramos que não é adequado."

No momento, o foco do governo é a aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso que, em sua avaliação, deve receber apoio de ampla maioria no Legislativo. Para Costa, a base do governo no Congresso é "firme".

Ao comentar sobre o sistema tributário brasileiro, Costa criticou a forma praticada no País que, em sua visão, representa "um dos países de maior injustiça tributária". "Quase a totalidade dos países desenvolvidos do mundo tributa mais quem tem renda maior e quem tem uma renda menor, obviamente, acontece o oposto", citou.

