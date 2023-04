Gasolina no Ceará tem leve queda, mas segue como 6ª mais cara do Brasil

Valor mais baixo registrado pela pesquisa ANP no Estado foi em Juazeiro do Norte, enquanto Sobral registou o preço mais alto

O litro da gasolina comum no Ceará teve uma leve oscilação para baixo e atingiu o valor médio de R$ 5,84, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 2 e 8 de abril. Na ocasião, 155 postos foram analisados.

O preço é R$ 0,03 mais barato em relação à semana anterior, quando o combustível havia atingido o maior valor no ano.

Apesar da baixa no valor médio, os preços mínimo e máximo registrados quase não tiveram alteração. A gasolina mais barata do Estado foi registrada em Juazeiro do Norte, com um posto vendendo o litro a R$ 4,53, um centavo a menos do que na semana passada. Já o mais caro foi encontrado em Sobral, a R$ 6,21, valor igual ao do recorte anterior.

O Ceará agora tem a sexta gasolina mais cara do Brasil e a segunda do Nordeste, sendo superado apenas pelo Rio Grande do Norte. O preço mais alto registrado no Brasil foi no Amazonas, com valor médio de R$ 6,31, e o mais barato está no Amapá e no Mato Grosso do Sul, onde o litro está custando, em média, R$ 5,11.

A gasolina aditivada, analisada em 134 estabelecimentos, também registou leve baixa de R$ 0,02 em relação à semana anterior no Estado, chegando ao preço médio de R$ 5,98, sendo o mínimo de R$ 5,53 e o máximo R$ 6,44.

Preço do etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisado em 140 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,62, oito centavos a menos do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,28 e o máximo de R$ 5,20.

Preço do gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 101 estabelecimentos no Ceará, teve leve aumento de R$ 109,62 para R$ 110,21 no valor médio. O valor mínimo registrado foi de R$ 95,00 e o máximo de R$ 123,00.

Preço médio de outros combustíveis no Ceará

Gás natural veicular (GNV): R$ 4,67



Óleo diesel: R$ 6,09

Óleo diesel S10: R$ 5,92

Gasolina no Brasil

No Brasil, a gasolina voltou a aumentar depois de 3 semanas em queda, segundo dados da ANP, o combustível foi vendido a R$ 5,50 por litro nesta semana. A alta é de 0,4% em relação à semana anterior, de 26 de março a 1º de abril, quando a gasolina foi vendida a R$ 5,48 por litro.

