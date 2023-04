G24: eventos recentes no setor bancário trazem riscos de instabilidade financeira

O G24, que inclui Brasil e outros países emergentes, advertiu nesta terça-feira, 10, que as recentes tensões no sistema bancário em economias desenvolvidas alimentam preocupações quanto à estabilidade financeira e riscos de contágio.

Em comunicado redigido no âmbito de encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, o grupo pede que as maiores economias do mundo fiquem "vigilantes" à trajetória de inflação, mas também atentos ao impacto em outros países.

O G24 também expressa apoio às discussões para possíveis reformas do Banco Mundial. "A escala da nova ambição e o alto custo contínuo de abordar vários desafios destacam a necessidade de aumentar substancialmente a capacidade de financiamento do Banco", destaca a nota.

