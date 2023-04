Fed de NY prevê que balanço de ativos do BC dos EUA cairá a US$ 6 trilhões até 2025

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York projeta que o balanço de ativos do BC dos Estados Unidos cairá do nível atual de US$ 8,7 trilhões para cerca de US$ 6 trilhões em meados de 2025, à medida que a autoridade monetária continua o processo de reversão das fortes compras de títulos durante a pandemia.

Em relatório divulgado nesta terça-feira, o Fed de Nova York explica que a queda no balanço ocorrerá em ritmo duas vezes mais rápido que a redução verificada entre 2017 e 2019.

No entanto, a instituição pondera que as projeções estão sujeitas a um nível alto de incertezas.

