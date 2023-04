CMO fará audiência pública para tratar de arcabouço fiscal e LDO 2024

A nova presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), anunciou nesta terça-feira, 11, ao assumir o posto, que fará uma audiência pública nos próximos dias no colegiado para tratar da proposta de arcabouço fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que deve ser enviada pelo governo ao Congresso nesta sexta-feira, 14.

A realização da audiência foi acertada pela senadora hoje em reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O texto da regra que deve substituir o teto de gastos ainda passa por ajustes finais da equipe econômica.

