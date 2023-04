BC da Coreia do Sul mantém taxa de juros em 3,50% pela segunda vez consecutiva

O banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) manteve os juros básicos em 3,50% ao ano, de acordo com expectativas do mercado financeiro. Todos os 23 analistas consultados pelo Wall Street Journal já antecipavam a decisão, em meio ao arrefecimento da inflação no país e às preocupações sobre o crescimento econômico fraco.

A inflação diminuiu recentemente na Coreia do Sul, com o índice de referência de preços ao consumidor subindo 4,2% em relação ao ano anterior em março - o ritmo mais lento desde março de 2022 - após os ganhos de 4,8% em fevereiro, 5,2% em janeiro e 6,3% no pico mais recente em julho de 2022.

Como o índice permanece acima da meta de 2,0%, o banco central ainda deixou a porta aberta para novos aumentos de juros.

Contudo, a economia enfraquecida da Coreia do Sul está aumentando a pressão para encerrar ou aliviar o aperto na política monetária. As exportações, o principal motor de crescimento do país, contraíram em março pelo sexto mês consecutivo devido à demanda fraca e ao enfraquecimento do consumo privado devido ao aumento dos custos de empréstimos. Fonte: Dow Jones Newswires

