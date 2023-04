Senado convida Campos Neto para audiência na CAE em 25 de abril, às 9h

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convidado a comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado no próximo dia 25, às 9 horas. Ele deverá ser questionado sobre as taxas de juros do País, em 13,75% ao ano, que são as maiores em termos reais - descontada a inflação - do mundo. Campos Neto tem sido alvo de críticas de várias alas do governo por causa da Selic, inclusive pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou ao tema hoje.

Havia a previsão de que Campos Neto fosse até a CAE na semana passada, mas a data foi desmarcada por causa do Feriado de Páscoa. Em evento realizado na última quarta, 5, ele já tinha sinalizado que deveria ser chamado para essa data, que foi oficializada pela comissão nesta segunda-feira, 10.

Tags