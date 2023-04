Fitch atribui rating BB- à emissão de US$ 2,25 bi em Bonds do Brasil com vencimento em 2033

A Fitch Ratings atribuiu rating BB- à emissão de US$ 2,25 bilhões de Bonds do Brasil com vencimento em 20 de outubro de 2033 e cupom de 6,0%. A avaliação é a mesma concedida à nota soberana de longo prazo País. Os recursos da captação serão utilizados para questões orçamentárias.

Segundo a agência, o rating da emissão ficará sensível a eventuais mudanças na classificação soberana.

Tags