Expectativa para a Selic no fim de 2023 segue em 12,75% ao ano no Focus do BC

A expectativa do mercado para a taxa básica de juros se manteve estável para o fim de deste ano no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central. A mediana para a Selic no fim de 2023 seguiu em 12,75% ao ano, enquanto para o término de 2024 continuou em 10,00%. Há quatro semanas, as estimativas já estavam nesse patamar.

No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 13,75% ao ano pela quinta reunião seguida.

Considerando apenas as 70 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 seguiu em 12,50%. Para o fim de 2024, permaneceu em 10,00%, com 68 atualizações na última semana.

Na segunda reunião do Copom no novo governo Lula, o colegiado afirmou que a conjuntura, marcada por alta volatilidade nos mercados financeiros e expectativas de inflação desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária.

Na Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que continuou em 8,75%, mesmo nível de um mês antes.

