Estoques no atacado nos EUA avançam 0,1% em fevereiro e janeiro

Os estoques no atacado nos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro, a US$ 919,2 bilhões, informou nesta segunda-feira, 10, o Departamento do Comércio. Analistas ouvido pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 0,2%.

Em janeiro, houve recuo de 0,6% ante o mês anterior, segundo leitura revisada nesta segunda-feira. Antes, havia sido apontada queda de 0,4% ante dezembro, neste caso.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags