Crise financeira faz ações da Tupperware derreterem quase 50%

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Conhecida mundialmente pela fabricação de potes plásticos, a Tupperware, há 75 anos no mercado, anunciou que pode faltar recursos para manter a operação. O comunicado teve um efeito devastador no preço das ações. Nesta segunda-feira, 10, as ações da companhia despencaram 48,76% na Bolsa de Nova York.

De acordo com o documento regulatório, divulgado na última sexta-feira, 7, a empresa informa que contratou assessores financeiros para ajudá-la a encontrar investidores. E que não terá dinheiro suficiente para financiar suas operações se não garantir dinheiro adicional. Demissões e revisão do portfólio imobiliário estão nos planos da companhia

“A Tupperware embarcou em uma jornada para reverter nossas operações e hoje marca um passo crítico para lidar com nossa posição de capital e liquidez”, disse o CEO Miguel Fernandez em comunicado à imprensa.

O efeito no mercado foi imediato. A Bolsa de Valores de Nova York também alertou que as ações da Tupperware correm o risco de serem retiradas da lista por não apresentarem um relatório anual obrigatório.

