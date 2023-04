Alta nas vendas de carros na China em março tem forte desaceleração

A alta nas vendas de carros na China sofreu forte desaceleração em março, à medida que consumidores hesitaram em fazer compras à espera de descontos maiores por parte das concessionárias e de mais incentivos do governo.

Fabricantes e concessionárias venderam 1,59 milhão de veículos de passeio no mês passado, segundo dados da associação chinesa do setor. O crescimento anual das vendas, porém, diminuiu para 0,30% em março, ante 10,4% em fevereiro.

No primeiro trimestre, as vendas recuaram 13,4% em relação a igual período do ano passado, graças principalmente a um tombo de 38% em janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas as vendas de carros elétricos e híbridos tiveram expansão anual de 21,9% em março, a 543 mil unidades.

A associação prevê que o mercado automotivo chinês crescerá até 2% este ano, uma vez que o consumo vem dando sinais de recuperação do período de restrições da pandemia de covid-19. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags