Exportações cearenses caem em fevereiro; entenda motivos

Com os resultados do Ceará, a balança comercial de fevereiro teve saldo negativo de US$ 89,89 milhões, indicando que o Estado importou mais bens e serviços do que exportou para o Exterior

As exportações cearenses chegaram a US$ 168,98 milhões em fevereiro, numa queda de 5,1% ante igual período do ano anterior, quando alcançou US$ 177,99 milhões. Já as importações contabilizaram US$ 201,39 milhões, com recuo ainda maior, de 46,1%.

No que diz respeito às exportações do Nordeste, o Ceará tem participação de 11,2%. No Brasil, esse percentual é de 0,9%. Assim, o Estado ocupa a 15ª posição entre os estados brasileiros.

E as importações cearenses equivaleram a 10,3% na Região e a 1,2% no País, ocupando também a 15ª posição.

Neste mês em questão, o Estado contou com a participação de 48 municípios nas exportações, um aumento de 4,3% em comparação ao ano anterior.

Foram 112 produtos vendidos para diferentes países, obtendo um desempenho positivo de 5,7% em relação ao ano anterior, em termos de diversidade de destinos.

Na importação foram 66 destinos, numa redução em 2,9% quando comprado a igual período do ano anterior.

Municípios em destaque

São Gonçalo do Amarante destacou-se como o município cearense com o maior volume de exportações no mês de fevereiro de 2023, correspondendo a 49,4% do total exportado pelo Estado.

Fortaleza apresentou US$ 66,59 milhões em vendas para o Exterior no acumulado de fevereiro, o que equivale a 16,4% do valor total exportado pelos municípios do Ceará.

Em comparação ao período de fevereiro do ano anterior, houve um aumento notável de 153,7% nas exportações do município. Os principais destinos foram a Nigéria, que importou principalmente cereais e sementes, e a China, que comprou principalmente frutos oleaginosos.

Já Sobral teve US$ 39,2 milhões em exportações, correspondendo a 9,6% do total exportado e um aumento de 3,9% nas exportações quando se compara a fevereiro do ano anterior. As vendas do setor calçadista para o exterior foram um fator importante para esse resultado positivo.



Maracanaú, importante polo industrial do Estado, exportou em fevereiro US$ 14,28 milhões. Mas houve recuo de 39,2%.



Quando se fala em importação, Fortaleza se destacou como o principal município, correspondendo a 31,6% do total acumulado comprado pelo Estado no Exterior.

Apesar disso, o valor adquirido pela capital cearense teve uma redução significativa de 58,7% em relação a igual período do ano anterior, totalizando US$ 146,84 milhões em produtos importados.

Caucaia ocupa o segundo lugar no ranking dos principais municípios importadores do Ceará, tendo totalizado US$ 65,5 milhões em importações e registrado um decréscimo de 58,1% ante fevereiro de 2022.

São Gonçalo do Amarante ocupa a terceira posição do Ceará, representando 13,8% do total importado no período.

Setores e parceiros comerciais

No período analisado, o setor de “Ferro fundido, ferro e aço” foi o principal exportador do Estado, com US$ 194,74 milhões em vendas, mas decréscimo de 1,1% ante o acumulado de fevereiro de 2022.

Para o Ceará, os Estados Unidos foram o principal comprador dos produtos desse setor. O setor de calçados e suas partes registrou resultado positivo de 5,2% nas exportações e somou US$ 65,58 milhões em vendas em fevereiro de 2023, tendo como principal destino a Argentina, seguida pelos Estados Unidos.

O principal produto exportado pelo grupo corresponde a “Calçados de borracha ou plásticos, com parte superior em tiras ou correias, fixados à sola por pregos, tachas, pinos e semelhantes”, com crescimento de 2,2% nas exportações desse produto em relação ao ano anterior.

E o setor de “Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões”, obteve um resultado positivo, com aumento de 20,1%, com US$ 32 milhões em exportações. O principal produto exportado pelo setor foi melões frescos, US$ 13,41 milhões, numa elevação de 12% em relação a fevereiro do ano passado.

Quando são analisadas as importações, o setor de “Produtos químicos orgânicos” registrou valor de US$ 33,18 milhões, representando uma queda de 27,7%. O ácido 2,4 diclorofenoxiacético foi a mercadoria mais importada nessa categoria, e a China foi o principal fornecedor.

No ranking dos principais setores importados pelo Ceará em fevereiro de 2023, o setor de “Ferro fundido, ferro e aço” registrou queda de 60,7%, tendo registrado US$ 32,15 milhões.

Dentre os países vendem para o brasil, a China é a grande fornecedora de equipamentos para geração de energia fotovoltaica, partes e peças automotivas e produtos da indústria química, e a principal parceira comercial em fevereiro nas importações, tendo fornecido 38,7% do valor total demandado pelo Estado.

Apesar disso, as importações do país asiático para o estado apresentaram uma queda significativa de 31,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 180,17 milhões.

E as importações provenientes dos Estados Unidos para o Ceará totalizaram US$ 94,14 milhões, apresentando uma queda significativa de 63,2% em relação ante período do ano anterior.

Mas os Estados Unidos permanecem como um parceiro de longa data do estado, tendo fornecido principalmente combustíveis minerais, produtos químicos e plásticos.



Em relação ao fornecimento de trigo para o Estado, a Argentina se destaca, registrando vendas de US$ 26,71 milhões no mês de referência, apresentando uma queda de 28,6%.

O país que cresceu nas importações cearenses foi a Holanda, com alta de 4,9% em fevereiro, tendo atingido US$ 15,71 milhões em vendas. O país teve um papel importante no fornecimento de gasolina, sendo um dos principais fornecedores de combustíveis.

E a Rússia também está presente no ranking dos principais parceiros nas importações do Estado, porém apresentando uma redução significativa de 81,9%, registrando vendas totais de US$ 6,77 milhões em produtos.

Essa retração se deve, principalmente, à diminuição nas compras de combustíveis do país, já que o setor apresentou uma diminuição de 86,6%. Além disso, houve ausência na compra de produtos do setor de ferro e aço por parte da Rússia.

Modal de exportação no Ceará

Os dados da pesquisa apontam que o modal marítimo se destacou como o principal meio de transporte utilizado pelos exportadores para envio de produtos ao Exterior pelo Ceará.

Já o modal rodoviário foi escolhido principalmente para o transporte de calçados e suas partes, assim como farinha de trigo.

O modal aéreo, apesar de ter uma participação menor no volume total de exportações, surpreendeu ao apresentar um aumento de 117,1%, impulsionado pela venda de um motor de aeronave para os Estados Unidos.

Esse modal pode ser uma opção viável para produtos que necessitam de entrega mais ágil, como no caso de alguns tipos de calçados e preparações alimentícias.

