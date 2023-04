Dirigente do Fed diz acreditar que inflação nos EUA demorará a perder fôlego adiante

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, James Bullard, considerou que a inflação demorará a perder fôlego nos Estados Unidos, qualificando-a como "pegajosa", durante evento nesta quinta-feira, 6. Nesse quadro, ele reafirmou sua postura recente sobre a necessidade de mais aperto monetário para conter a inflação.

Bullard também comentou, durante sessão de perguntas e respostas, que este é um bom momento para revisar a política de seguro para depósitos nos EUA.

Ele falou sobre quebra recente do Silicon Valley Bank (SVB) e recordou que havia muitos depósitos nesse banco sem direito ao seguro. Legalmente, depósitos até US$ 250 mil por correntista em cada banco são segurados no país. No caso do SVB, esse quadro com muitos correntistas não segurados dava muita margem a corridas bancárias como a que ocorreu, apontou.

O dirigente ainda advertiu contra o risco de que a inflação "se torne arraigada" no país, prolongando o trabalho do Fed para contê-la.

