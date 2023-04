BC da Índia mantém taxa de juros em 6,50% ao ano

O Banco de Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira, 6, uma inesperada manutenção da taxa básica de juros do país em 6,50% ao ano. Todos os sete economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam que a autoridade monetária aumentasse os juros em 0,25 ponto porcentual.

O presidente do RBI, Shaktikanta Das, disse no comunicado que o comitê precisa avaliar o impacto de seus recentes aumentos da taxa, enquanto o foco permanece na retirada da política de acomodação.

A decisão do BC indiano vem em meio ao aumento da incerteza sobre as perspectivas econômicas globais, com a recente turbulência no setor bancário dos Estados Unidos e da Europa.

