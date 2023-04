Assaí estuda vender lojas, mas operações não serão encerradas; entenda

A rede de atacarejo Assaí declarou que estuda vender alguns ativos pelo Brasil. A companhia passa por um momento complicado após ter encerrado o quarto trimestre do ano passado com resultado financeiro líquido negativo 30% maior, na comparação com igual período de 2021.

O comunicado foi divulgado durante teleconferência realizada pela direção da empresa, na terça-feira 4.

Apesar da movimentação, o Assaí esclareceu ao O POVO que não vai fechar nenhuma unidade e que realiza estudo em caráter apenas imobiliário.

O planejamento é vender os imóveis próprios, passando a pagar aluguel sobre este mesmo bem, mantendo as lojas funcionando normalmente.

No Ceará, o Assaí possui 13 lojas, sendo oito em Fortaleza, e as demais nas cidades de Caucaia, Iguatu, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte. Uma nova unidade na Capital, no bairro Montese, está prevista para ser inaugurada até o fim do ano.

Confira a nota divulgada pelo Assaí na íntegra

Primeiramente, o Assaí esclarece que não fechará lojas. A Companhia realizou uma expansão recorde no setor em 2022 com 60 inaugurações e 16 mil novos postos de trabalho e, para este ano, mantém um plano elevado de inaugurações, ainda relevante e superior à média do setor. A informação da notícia sobre a “venda de ativos” foi comunicada esta semana a investidores como parte de medidas estudadas pela Companhia e refere unicamente a um processo bastante comum no mercado chamado “Sale and Lease back” (SLB). Inclusive, o Assaí já realizou operações desse tipo no passado.

Trata-se de operação de caráter meramente imobiliário em que é feita a venda de imóveis próprios, passando a pagar aluguel sobre este mesmo imóvel. Dessa forma, o Assaí consegue capital para investimento e ampliação de negócios, se dedicando a sua atividade, que é a venda no comércio atacadista de produtos alimentares, não implicando em hipótese alguma no encerramento de de nossas lojas.

Essa não é ainda uma decisão e simplesmente foi informada como uma opção diante do aumento do custo do capital com a escalada dos juros básicos (Selic), o que tem feito não apenas o Assaí, mas diferentes empresas, avaliarem medidas para se preparar a um cenário de permanência ou elevação das taxas de juros atuais, sem prejuízo de suas atividades.

Independente disso, o Assaí reafirma seu compromisso com o país, seja por meio da abertura de lojas ou da geração ímpar de empregos.

