Presidente do BC diz que deve ir à CAE do Senado no dia 25; data ainda vai ser confirmada

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 5, que deve comparecer no dia 25 deste mês à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar o atual nível dos juros. A audiência aconteceria na terça-feira, 4, mas foi cancelada, por causa do esvaziamento do Congresso na véspera do feriado da Sexta-feira Santa.

Durante almoço com empresários promovido pelo grupo Esfera, Campos Neto informou, porém, que a data ainda não foi confirmada.

No evento, ele defendeu que o custo de enfrentar a inflação é menor do que permitir que os preços subam descontroladamente para poupar a atividade econômica no curto prazo.

Em meio às contestações à autonomia do BC, sustentou também que ganhos de institucionalidade trouxeram credibilidade à autoridade monetária.

Segundo Campos Neto, o componente de oferta já voltou ao normal, mas a demanda continua pressionando a inflação. "Inflação de oferta não é opinião do Brasil e de nenhum banco central que eu conheça", declarou.

