Xiaomi inaugura primeiras lojas oficiais em Fortaleza; veja onde

A fabricante de smartphones Xiaomi agora possui dois pontos de venda oficiais em Fortaleza. A marca inaugurou, nos dias 1º e 2, quiosques no Shopping Iguatemi Bosque e no North Shopping Fortaleza.

As novidades fazem parte da estratégia de expansão da marca por todo o País, com a aposta em formato de quiosques por shoppings de importantes capitais nacionais. Agora a Xiaomi conta com dezesseis pontos de vendas espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Manaus, Fortaleza e Salvador.

De acordo com Luciano Barbosa, head da operação Xiaomi Brasil, os quiosques oficiais proporcionam experiências interativas e imersivas dos consumidores com alguns produtos das linhas de smartphones e ecossistemas da marca.

“Foi a primeira vez que inauguramos dois pontos de vendas oficiais no mesmo dia e a nossa primeira vez em Fortaleza. É um momento especial para marca, pois as inaugurações marcaram nosso décimo quiosque no país. Estamos animados, pois esse modelo de negócio tem sido benéfico para Xiaomi e nos possibilita levar mais praticidade e agilidade no atendimento aos nossos clientes e fãs”, disse.

Os quiosques terão smartphones, pulseiras inteligentes, fones bluetooth, mochilas daypack, entre outros itens.

“A ideia é impactar positivamente a cidade de Fortaleza e mostrar que a tecnologia Xiaomi vai muito além dos smartphones. Estamos com expectativas muito boas, principalmente pelo fato de ser uma cidade que concentra um número alto de fãs da marca”, acrescentou Barbosa.

Veja onde estão localizados os quiosques da Xiaomi em Fortaleza

Quiosque Xiaomi Shopping Iguatemi Bosque Fortaleza

Local: Próximo a Casa Pio



Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-341



Horário: 10 às 22 horas

Quiosque Xiaomi North Shopping Fortaleza

Local: Próximo a loja Banban Calçados

Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy, Fortaleza - CE, 60325-902

Horários: De segunda a sábado: 10 às 22 horas | Domingo: 13 às 21 horas

