Vendas de veículos novos sobem 35,5% em março contra março de 2022, diz Fenabrave

As vendas de veículos deram sinal de reação no mês passado, quando 198,9 mil unidades foram emplacadas no País, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com março do ano passado, quando o setor sofria com maiores restrições de oferta em razão da falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, o crescimento foi de 35,5%.

Frente a fevereiro, um mês mais curto, as vendas de veículos zero quilômetro tiveram alta de 53,1%.

Os números foram divulgados nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado do mês passado, o mercado terminou o primeiro trimestre com 471,6 mil veículos emplacados, uma alta de 16,3% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

Tags