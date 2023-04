Pleito da construção no Ceará, Governo atualiza tabela de custos de obras

A Secretaria da Infraestrutura publicou a atualização da tabela de custos das obras a serem realizadas no Ceará. A adequação de valores era um dos pleitos da construção civil pesada e uma das justificativas para obras paradas no Estado e fracasso de licitações.

Com isso, a versão 028 (sem desoneração) e 028.1 (com desoneração) da Tabela de Custos de obras e serviços de engenharia estão disponíveis.

A nova versão conta com 38 serviços inéditos e mais 3.420 novos insumos, além da melhoria dos itens já existentes. Também foram incluídos 22 insumos de mão de obra para serviços de gasodutos de uso exclusivo da Cegás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A atualização, conforme a Seinfra, é resultado de uma força tarefa realizada em conjunto com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás), Superintendência de Obras Públicas (SOP) e Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Em comunicado, o secretário da Infraestrutura, Antônio Nei, diz que a tabela mantém atualizados os valores dos principais itens existentes, incluindo, quando necessário, novos itens, sempre atendendo aos preceitos legais vigentes.

“A tabela é referencial de preço para a construção civil e conta com a maior quantidade de insumos do Brasil. Isso garante sua confiabilidade e eficácia e a credencia como uma das principais referências de engenharia de custos do País”, diz.

Conforme frisou o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Construção Pesada no Ceará (Sinconpe), Eduardo Benevides, a paralisação em obras estaduais de infraestrutura ou o atraso no início de novos projetos, tinha como um dos motivos justamente essa defasagem na tabela de custos, bem como o atraso em repasses pagos pelo Governo.

Na entrevista concedida ao programa O POVO no Rádio da O POVO CBN, Benevides citou como exemplo de projetos que sofrem com problemas do tipo, como o próprio Metrofor, o Arco Metropolitano, além do canal do Rio Granjeiro (no Crato) e a rodovia que vai ligar os municípios de Umirim e Pentecoste.

Ele disse que a tabela que estava em vigor era de março de 2021, ou seja, já está com dois anos, tendo passado por pandemia. A defasagem atingia alguns editais que foram à praça recentemente.

“Por três vezes, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) tentou licitar as obras do Anel Vário (Arco Metropolitano), tendo sido duas delas fracassadas porque ninguém apareceu para entregar a esse preço."

Por sua vez, o presidente do Sinconpe lembrou à rádio O POVO CBN que, antes do atual entendimento para a retomada das obras do Metrofor, a questão da tabela de custos também foi gerou impasse entre o Estado e o consórcio vencedor do projeto.

Na divulgação da atualização dos novos preços, a Seinfra defende que a tabela é atualizada, periodicamente, através da pesquisa de preços unitários dos diversos insumos, tais como mão de obra, materiais e serviços, inclusive aluguel de equipamentos.

"As informações são colhidas através das convenções coletivas das diversas categorias profissionais, do salário mínimo e da pesquisa de preço de insumos no mercado", diz o comunicado da Secretaria.

O que é a tabela de custos



A Tabela de custos é uma ferramenta utilizada para a elaboração dos orçamentos de todos os órgãos estaduais da administração direta e indireta e se tornou referência no País, por dispor dos custos para os serviços de engenharia nas áreas da construção civil, saneamento, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, além da montagem de gasodutos.

O documento também é utilizado por órgãos públicos de outras esferas e ainda serve de base para os tribunais de contas.

Desenvolvida pela Seinfra em 2001, a Tabela de Custos surgiu com o objetivo de padronizar e agilizar a elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia, uniformizando, criteriosamente, os seus preços máximos.

Premiada pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA/CE, é utilizada também por órgãos públicos de outras esferas e ainda serve de base para os órgãos de controle.

Atualmente, a tabela conta com 4.451 itens de serviços e mais de 11.847 insumos.

O documento atualizado está disponível gratuitamente para download no site da Seinfra.

Mais notícias de Economia

Tags