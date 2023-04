IPVA: governo do Ceará permite pagamento por PIX

O Ceará passou a aceitar PIX para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A modalidade se soma ao pagamento via boleto e deve ser opção para quem parcelou o imposto.

"Nossa meta é otimizar os processos da Fazenda para que o ato de pagar impostos seja cada vez mais simples. No caso do Pix, estamos diversificando as formas de pagamento com a finalidade de facilitar a rotina para os contribuintes, em especial aqueles que usam bancos digitais", afirmou Fabrízio Gomes, titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

As modalidades QR Code ou Pix Copia e cola estão disponíveis e podem ser geradas no site da Sefaz.

Confira o calendário de pagamento

Cota única até o dia 31 de janeiro de 2023 terá 5% de desconto.

Cinco Parcelas

10 de fevereiro

10 de março

10 de abril

10 de maio

12 de junho.

O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00.

