Haddad: Funding do Desenrola será de R$ 15 bi e R$ 11 bi já estão separados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 4, que R$ 11 bilhões do fundo para garantir a renegociação das dívidas por meio do programa Desenrola já estão separados. Serão, no total, R$ 15 bilhões. Pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2,6 mil) contarão com subsídios de crédito por meio de garantia, segundo ele.

Haddad disse ainda que a medida provisória do programa já está redigida e será publicada assim que o sistema operacional do programa estiver pronto, com finalização de alguns ajustes. Ele explicou que o software do Desenrola é complexo, já que envolve dívidas privadas, e não públicas.

Ele voltou a dizer que o governo prepara 12 medidas para melhorar as condições de créditos, sendo que metade já passaram pelo Banco Central.

