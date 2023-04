Fortaleza: Diferença de preços para a Páscoa chega a 304%, diz pesquisa

Articulista quinzenal do O POVO

Levantamento do Procon analisou 59 produtos para a Semana Santa, como peixes, vinhos e pães de coco; veja variações

Os preços de 59 produtos para a Semana Santa, como peixes, vinhos e pães de coco variam até 304%. Essa diferença se dá entre peixes congelados, pesquisados nos supermercados pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, foi realizado, entre os dias 27 de março e 3 de abril, nas 12 Regionais de Fortaleza.

Além de dados coletados em supermercados, foram visitados Mercados Públicos de Messejana; São Sebastião, no Centro; e ainda nos Mercados de Peixes da Barra do Ceará; e do Mucuripe.

A maior variação de preços foi encontrada no quilograma do filé de tilápia, que vai de R$ 22,29, no Centro, enquanto que o mesmo peixe chega a R$ 89,99, na Maraponga (Regional 10).

Já o peixe mais barato para a Semana Santa está no Mercado Público da Barra do Ceará. A sardinha fresca custa R$ 12, enquanto que o mesmo peixe chega a R$ 25 no Mercado dos Peixes, no Mucuripe - uma diferença de 108%.

Especificamente o bacalhau, este peixe foi encontrado mais caro na Maraponga (Regional 10) e no Mucuripe (Regional 2), onde o quilo foi encontrado de R$ 169 e R$ 149,99, respectivamente.

A dica do Procon é também olhar para o bacalhau da espécie "saithe", que custa R$ 38,69, o quilograma, no Centro.

Em relação ao pão de coco, a diferença de valores bateu os 140%, sendo encontrado de R$ 12,49, no Monte Castelo (Regional 3), e a R$ 29,99, no Jacarecanga (Regional 1).

Já entre os vinhos, é possível comprar três garrafas, de 750ml, no estabelecimento mais barato, em comparação com o preço de uma garrafa no local mais caro, quando analisados a principal variação de preços neste segmento.

É o caso do vinho tinto, de fabricação nacional, que pode sair por R$ 14,49, no Jangurussu (Regional 9), enquanto que o mesmo produto custa R$ 59,99, no Mucuripe (Regional 2), conferindo uma diferença de 314%.

Sobre as disparidades, o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, alerta que os estabelecimentos não podem aumentar os preços justificando somente a alta procura desses produtos da Semana Santa.

"Vale lembrar que, para elevar um preço, deve haver justificativa comprovada dos custos daquele insumo. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a elevação de preços sem justa causa, o que pode ficar caracterizado como prática abusiva", disse.

Veja os preços dos para a Semana Santa em Fortaleza

Peixes congelados em supermercados

Filé de tilápia (Kg) - R$ 22,29 (Centro) / R$ 89,99 (Maraponga) - 304%

Tilápia inteira (Kg) - R$ 17,99 (Jangurussu) / R$ 58,49 (Centro) - 225%

Filé pesc. amarela (Kg) - R$ 31,89 (Maraponga) / R$ 93,99 (Mucuripe) - 195%

Entre os mercados públicos (Barra do Ceará, Centro, Messejana e Mucuripe), os peixes frescos com maiores variações de preços são: xaréu, arabaiana e biquara. Todos com diferença de valores acima de 100%. Nesses locais, a maior variação encontrada foi de 289%.

No caso, o quilograma do peixe xaréu, que foi encontrado de R$ 18, no Mercado São Sebastião, no Centro, e no Mercado da Barra do Ceará, enquanto que o mesmo peixe chega a R$ 70, no Mercado dos Peixes, no Mucuripe.

Peixes frescos (Mercados Públicos)

Xaréu (Kg) - R$ 18 (Barra do Ceará e Centro) / R$ 70 (Mucuripe) - 289%

Arabaiana (Kg) - R$ 18 (Centro) / R$ 45 (Mucuripe) - 150%

Biquara (Kg) - R$ 15 (Messejana) / R$ 35 (Messejana) - 133%

Entre os camarões frescos, o produto de 12g pode ter até 40% de diferença, sendo encontrado de R$ 25,00 a 35,00, o quilograma. Entre esses crustáceos, também foram encontradas variações nos mercados públicos pesquisados.

Maiores variações (vinhos)

Vinho Sangue de boi (750ml) - R$ 14,49 (Jangurussu) / R$ 59,99 (Mucuripe) - 314%

Vinho Gaúcho (750 ml) - R$ 9,99 (Edson Queiroz) / R$ 39,99 (Mucuripe) - 300%

Vinho Botticelli (750 ml) - R$ 12,69 (Maraponga) / R$ 49,99 (Mucuripe) - 294%

Maiores variações (pão de coco)

Pão de coco (Kg) - R$ 12,49 (Monte Castelo) / R$ 29,99 (Jacarecanga) - 140%



Preços dos ovos de Páscoa

A diferença de um ovo de chocolate da mesma marca chega a 94%, sendo encontrado um produto de 100 gramas, de R$ 40,52, no Siqueira, na Regional 5, enquanto que o mesmo ovo de chocolate custa R$ 78,69, na Maraponga, na Regional 10.

