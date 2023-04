Expedição de papelão ondulado chega a 292.451 toneladas em fevereiro, diz Empapel

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 292.451 toneladas em fevereiro deste ano, valor 0,8% inferior às 295.093 toneladas de fevereiro de 2022. Os dados são da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel).

O volume de expedição por dia útil foi de 12.715 mil toneladas em fevereiro, uma alta de 4,2% na comparação interanual, com fevereiro de 2023 registrando um dia útil a menos do que em 2022 (23 x 24 dias úteis).

O Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) caiu 0,1% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 130,2 pontos. Nos dados livres de influência sazonal, o boletim de fevereiro registra queda de 0,5% do IBPO, para 144,6 pontos.

Na mesma métrica, o volume expedido de papelão ondulado foi de 324.021 toneladas. A expedição por dia útil foi de 14.088t, uma alta de 12,5% em relação ao mês anterior.

