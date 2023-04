Conselho do BoE sinalizou dependência de dados, mas não pausa no aperto, diz Huw Pill

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill afirmou nesta terça-feira, 4, em discurso em Genebra que o conselho do BoE sinalizou em discurso que seria mais dependente dos dados, "mas não necessariamente uma pausa, menos ainda um ponto de inflexão" na política monetária. Consistente com isso, houve alta de 25 pontos-base em março, menor que a de 50 pontos-base de reuniões anteriores, recordou.

Em sua fala, Pill comentou que o Comitê de Política Financeira do BoE afirma que o sistema financeiro britânico "continua robusto e resiliente".

Ao mesmo tempo, ele lembrou que é preciso seguir vigilante com sinais de aperto nas condições financeiras, e preparado para responder a implicações macroeconômicas de qualquer problema nos mercados de crédito que possa influir na perspectiva para a inflação.

Pill concentrou boa parte do discurso na inflação "inaceitavelmente elevada" no Reino Unido, no quadro atual. Ele reafirmou o compromisso do BoE em cumprir a meta de 2%, mas apontou que ela tem demorado mais tempo do que o antes previsto a atingir esse nível, devido a vários fatores.

