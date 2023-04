BCE: consumidores ficam mais otimistas em relação à trajetória da inflação

Consumidores da zona do euro reduziram expectativas de inflação em fevereiro, sinalizando maior otimismo em relação à trajetória dos preços no bloco, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira, 4.

Para os próximos 12 meses, a expectativa de inflação recuou de 4,9% em janeiro para 4,6% em fevereiro, enquanto para o período de três anos, diminuiu de 2,5% para 2,4% na mesma comparação, mostrou a pesquisa mensal, que envolveu 14 mil adultos em seis dos maiores países da zona do euro.

Em março, a taxa anual da inflação ao consumidor da zona do euro desacelerou para 6,9%, ante 8,5% em fevereiro, atingindo o menor nível em 13 meses, de acordo com dados preliminares divulgados pela Eurostat na semana passada. Apesar disso, a inflação no bloco segue muito acima da meta oficial do BCE, que é de taxa de 2%.

