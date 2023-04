BC chinês promete proteger yuan e estabilidade financeira para promover emprego e crescimento

A China irá salvaguardar o yuan e a estabilidade financeira de forma a promover o emprego e crescimento econômico, afirmou o presidente do banco central chinês (PBoC), Yi Gang, durante fórum financeiro nesta terça-feira, 4.

O comentário, que veio após a recente turbulência no setor bancário dos EUA e da Europa, faz parte de discurso publicado no site do PBoC.

"Se riscos financeiros vierem à tona, eles prejudicarão os interesses do público em geral e podem até mesmo causar problemas sociais", disse Yi.

Yi afirmou também que a atual cota de conversão de câmbio anual de US$ 50 mil por pessoa é suficiente para atender as necessidades de despesas com educação, viagens e comércio da maior parte da população.

