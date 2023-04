ANTT: Bolívia foi principal destino viagens rodoviárias internacionais em 2022

A Bolívia foi o principal destino de viagens rodoviárias internacionais que saíram do Brasil no ano passado. O dado consta do Anuário Estatístico dos Transportes de Passageiros, que mostra a movimentação do transporte rodoviário em 2022, que será publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta quarta-feira, 5. Foram contabilizadas as viagens na modalidade de transporte regular, quando há venda de passagens pelas empresas que fazem as rotas.

Os números mostram que mais de 22 mil pessoas fizeram o trajeto entre Bolívia e Brasil, o que representa quase 48% do total das viagens rodoviárias internacionais. Em segundo lugar como destino aparece a Argentina, com cerca de 12 mil passageiros (24,73%), seguido do Uruguai, com 10 mil (22,34%); e Paraguai, com 2 mil (4,95%).

O levantamento mostra que quase metade das viagens no Sistema Regular tem entre oito e 16 horas de duração. Outros 4% delas são mais longas, chegando a 48 horas para conclusão do percurso. Os passageiros também procuram conforto, mostra a pesquisa que detectou que 65% deles viajaram em assentos executivos ou semileito.

Com relação aos passageiros que vieram de fora do Brasil em viagens rodoviárias na modalidade regular em 2022, os números são praticamente os mesmos. A Bolívia lidera o ranking, com cerca de 23 mil passageiros, seguida por Argentina (13 mil), Uruguai (10 mil) e Paraguai (1,9 mil).

Já na modalidade de fretamento, quando um grupo de passageiros contrata um veículo para realizar uma viagem, o ranking é diferente. O Paraguai aparece na primeira colocação dos destinos rodoviários internacionais, com 143 mil passageiros, o que representa 56,75% do total que escolheu viajar em veículo fretado. Em seguida, aparece o Uruguai, com 54 mil passageiros (21,65%); Argentina, com 48 mil (19,26%); Chile, com 4 mil (1,61%).

