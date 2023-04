Ministério do Trabalho promete atuar na volta de acordos coletivos no CE

O auditor fiscal do trabalho Carlos Pimentel de Matos Júnior tomou posse como novo superintendente regional do Trabalho no Ceará

Tomou posse como novo superintendente regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE) o auditor fiscal do trabalho Carlos Pimentel de Matos Júnior. Servidor do SRT há 38 anos, ele destacou como prioridade a retomada do incentivo a acordos coletivos trabalhistas.

Ele pontua que o SRT vai incentivar que as empresas adotem práticas justas e responsáveis. "Além disso, acredito que as negociações coletivas são um método eficaz na solução de conflitos trabalhista e o papel do Ministério do Trabalho e Emprego como mediador é fundamental", afirmou.

Na cerimônia de posse, realizada na sede do SRT-CE, muitas autoridades, representando Governo do Estado, entidades patronais e sindicatos de trabalhadores, representantes do Poder Judiciário e parlamentares do Estado.

Em seu discurso, Pimentel ainda ressaltou a expectativa pelo bom diálogo, citando entidades sindicais, trabalhadores e empregadores. "É essencial para promover uma relação justa e equilibrada no mercado de trabalho".

Na avaliação do novo superintendente, além da promover o diálogo, a postura do Ministério do Trabalho e Emprego deve ser de destaque nesta relação, de forma a promover a justiça nas relações.

Novo superintendente regional do Trabalho no Ceará, o Auditor Fiscal do Trabalho Carlos Pimentel de Matos Júnior, junto do titular da Secretaria do Trabalho do Ceará, Wladyson Viana. (Foto: Samuel Setubal)



"A discriminação no trabalho, o trabalho infantil e o trabalho escravo e degradante são problemas sérios e que ferem a dignidade humana e precisam ser combatidos de forma implacável", elenca.

