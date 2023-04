Datafolha: 80% acha que Lula acertou ao pressionar por queda de juros

Pesquisa identificou ainda que 71% dos brasileiros acredita que a taxa de juros está mais alta do que deveria

De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 29 e 30 de março, 80% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula (PT) agiu certo ao pressionar o Banco Central (BC) pela redução da taxa de juros. 16% acreditam que o petista errou e outros 5% não souberam responder.

O recorte foi divulgado pela Folha de São Paulo na noite deste domingo, 2.

Além da avaliação das ações do presidente, a pesquisa também trouxe a percepção dos entrevistados sobre o patamar da taxa básica de juros. 55% dizem que a taxa de 13,75% ao ano está muito mais alta do que deveria, enquanto 16% afirmaram que está um pouco mais alta do que deveria.

Já para 17% dos brasileiros, os juros estão em um patamar adequado, enquanto 5% dizem que a taxa está mais baixa do que deveria. Outros 6% não souberam responder.

