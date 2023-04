Número de passageiros internacionais em Fortaleza cresce 76,19% no mês de fevereiro

Atualmente, o terminal aeroportuário conecta Fortaleza diretamente com as cidades de Lisboa, Paris e Miami

O número de passageiros em voos internacionais cresceu 76,19% no mês de fevereiro deste ano no Aeroporto Pinto Martins, administrado pela Fraport Brasil.



Ao todo, 20.466 passageiros embarcaram ou desembarcaram em Fortaleza em voos ligando a capital cearense a destinos no Exterior naquele mês, ante 11.616 que fizeram o mesmo em fevereiro de 2022.

Os dados foram divulgados pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), com base em dados sobre embarques e desembarques da própria concessionária do equipamento, considerado o principal portão de entrada de turistas no Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o terminal aeroportuário que conecta Fortaleza com as cidades de Lisboa (via TAP), Paris (via AirFrance) e Miami (por meio da Gol e da Latam) representa 62% do total de turistas estrangeiros que chegam ao Estado. Os outros 38% vêm principalmente via conexão com aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Natal.

Quanto à origem dos visitantes internacionais, conforme a Setur-CE, 22,9% vêm de Portugal. França, Itália e Argentina aparecem na sequência, com respectivamente 17,17%, 16,16% e 7,41% dos turistas estrangeiros que vieram ao Estado nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. O gasto médio do turista internacional no Ceará foi de R$ 7.312,00 e o tempo médio de permanência aqui foi de 12 dias.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, destaca que “o Ceará é um dos estados mais buscados pelo turista estrangeiro. Esse público vem atraído pelas experiências inesquecíveis em nosso destino. Para seguir crescendo com o fluxo internacional em nossos terminais, vamos continuar trabalhando para expansão da malha aérea e a promoção em feiras e eventos".

A pesquisa da Setur revelou ainda que pouco mais de um terço, ou 36,36%, veio ao Ceará pela primeira vez e mais da metade, aproximadamente 53,2%, veio a passeio.

Grau de satisfação

O levantamento da Secretaria do Turismo do Ceará verificou, por fim, o grau de satisfação dos turistas estrangeiros com o Ceará. Quase a totalidade, 97,64% dos entrevistados, considerou que a experiência com o destino correspondeu ou superou as expecativas.

Nesse sentido, 94,34% responderam que pretendem voltar ao Estado e 98,11% que recomendariam a vista ao Ceará para outras pessoas.



Mais notícias de Economia

Tags