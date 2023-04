Itaipu: Após 80 dias aberto, vertedouro deve ser fechado na segunda-feira

Aberto desde 14 de janeiro, o vertedouro de Itaipu deve ser fechado na próxima segunda-feira, 3. A estimativa é da superintendência de operação da usina, com base na previsão de afluência, ou seja, a água que chega ao reservatório, e na demanda de produção de energia.

Caso se confirme o fechamento, o vertedouro terá funcionado por 80 dias de forma ininterrupta, fato não observado desde maio de 2001. As comportas foram abertas para controlar o nível do reservatório e manter a segurança da barragem da usina.

No período, o vertedouro manteve a calha esquerda aberta sempre e, em três ocasiões no mês de fevereiro, foi aberta também a calha central. O vertimento máximo foi de 12.361 metros cúbicos de água por segundo (m?/s), observado no dia 19 de fevereiro, quando as duas calhas estavam em operação.

"Tivemos um início de ano com precipitações superiores à média nos grandes reservatórios de cabeceira. Por isso, houve vertimento generalizado nas principais bacias do sistema interligado nacional", explicou o superintendente de Operação de Itaipu, Rodrigo Pimenta.

Segundo ele, com o término do período chuvoso, houve redução gradativa das afluências, o que permitiu o fechamento do vertedouro da maior parte das usinas situadas a montante (acima) de Itaipu. Pimenta explica que o vertedouro pode eventualmente ser aberto, de forma intermitente, em horários de baixa produção, dependendo da afluência e da demanda por energia.

O vertimento é necessário para manter a segurança da barragem, quando há aumento da afluência do Rio Paraná a montante do reservatório.

