Situação similar ao SVB 'dificilmente aconteceria na UE', diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que uma situação similar à quebra do Silicon Valley Bank (SVB) "dificilmente aconteceria na União Europeia". Segundo a dirigente, os bancos locais estão robustos, com alta liquidez e atendem aos requisitos dos testes de estresse bancário realizados por reguladores europeus.

Lagarde apontou que o problema do SVB ocorreu devido ao grande nível de capital e à retirada rápida de depósitos. "Temos poucos bancos com capital tão grande quanto o Silicon", observou.

A dirigente também avaliou que as regras de supervisão bancária da zona do euro são aplicadas de forma mais rígida do que nos Estados Unidos, além de abranger um número maior de bancos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionada sobre os casos do Credit Suisse e Deutsche Bank, Lagarde afirmou que não vê qualquer associação entre ambos.

"Não colocaria Credit e Deutsche na mesma categoria", enfatizou a presidente do BCE.

Tags