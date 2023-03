S&P reafirma o rating da Turquia em B, mas altera perspectiva de estável para negativa

A S&P Global Ratings informou que reafirmou o rating da Turquia em B, mas alterou a perspectiva, de estável para negativa. A perspectiva reflete os riscos do crédito para esse país, com quadro monetário, financeiro e de economia política considerados "insustentáveis" pela agência.

Ainda na avaliação da S&P, passivos contingentes de bancos estatais e empresas públicas "são grandes e crescentes", enquanto as vulnerabilidades na balança de pagamentos e no câmbio "seguem elevadas". A análise fiscal, econômica e monetária do país é complicada pela inflação "desenfreada", diz ainda a agência.

