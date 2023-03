Casa Azul divulga startups selecionadas na Fase 1 do Delta-V

A Casa Azul divulgou nesta sexta-feira, 31, a relação das startups selecionadas na primeira fase do programa de aceleração Delta-V. Ao todo, 82 empresas de todos os estados do Nordeste foram classificadas para a segunda fase.

Confira a relação dos aprovados no site.

O programa Delta-V foi selecionado por meio do edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste (BNB), com a proposta de acelerar 60 startups em 12 meses.

No período entre 1º e 7 de abril, será aberto o prazo para entrega dos critérios avaliativos para a Fase 2. De acordo com o cronograma, o resultado da segunda fase será divulgado no dia 10 de abril. No dia 17, as empresas selecionadas serão chamadas para assinatura do contrato de participação no Programa.

Mais de 50% das empresas usam Big Data e IA

As startups estão divididas em dois grupos. O módulo de ideação contempla as propostas de negócios em fase inicial, e o módulo de tração agrupa empresas que já tenham o produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento.

Mais de 50% das empresas selecionadas utilizaram o Big Data e a Inteligência Artificial para desenvolver seus produtos.

Entre as propostas selecionadas, está um grande número de startups com soluções na área da educação, propondo soluções inovadoras ao processo de aprendizagem e redução das desigualdades sociais regionais, por meio de jogos e aplicativos educacionais e de gestão escolar.

Também merecem destaque as soluções no setor da agropecuária sustentável. Outro segmento econômico que obteve muitas soluções foi a economia criativa para o desenvolvimento de negócios baseado no capital intelectual, na cultura e na criatividade.

Jurados

A banca de jurados do processo seletivo é formada pelo CEO da Casa Azul e coordenador geral do Delta-V, Filipe Dummar; pelo diretor de Operações da Casa Azul, Rafael Silveira; pelo consultor Maurício Cardoso; pelo coordenador técnico Jackson Soares; e pelo gestor nacional de projetos para startups do Sebrae, Eraldo Ricardo.

“Tivemos a satisfação de receber inscrições de todos os estados do Nordeste, de startups de variadas áreas de atuações com propostas muito interessantes, o que gerou um esforço grande da equipe para conseguir avaliar todas. Temos um nível alto das empresas selecionadas e estamos ansiosos pela etapa das entrevistas, na qual poderemos entender melhor cada uma delas e selecionar as 60 finalistas”, ressalta Rafael Silveira.

A coordenadora executiva do Delta-V, Valéria Xavier, conta que, além da entrevista com os responsáveis pelas startups selecionadas, três jurados analisarão pontos mais específicos e detalhados das propostas enviadas.

Confira aqui o cronograma do projeto

5 de abril – Resultado final da Fase 1 (após recursos)

De 1º de abril a 7 de abril – Entrega dos critérios avaliativos para a Fase 2

10 de abril – Resultado da Fase 2

11 e 12 de abril – Submissão de recurso da Fase 2

14 de abril – Resultado final da Fase 2 (após recursos)

De 17 a 24 de abril – Chamamento das startups selecionadas para assinatura do contrato de participação no Programa Delta-V



SERVIÇO

Confira a relação das startups selecionadas na Fase 1 do Programa Delta-V no endereço: https://deltav.casaazul.vc/

Mais informações:

E-mail: [email protected]

No Instagram: @casaazul.vc

No LinkedIn: Casa Azul Ventures

