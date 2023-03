'Regra fiscal é crível, estamos tranquilos sob a ótica do Planejamento', afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o novo arcabouço fiscal tende a reduzir o gastos públicos porque imporá um limite para o crescimento das despesas. Segundo ela, a regra é flexível e, por isso, é crível.

"A regra fiscal é crível, estamos tranquilos sob a ótica do Planejamento.Temos convicção de que, com a nova regra, conseguiremos cumprir as metas. Vamos conseguir zerar o déficit em 2024 e ter superávit a partir de 2025", declarou a ministra.

Tebet ainda ressaltou que o Ministério do Planejamento colaborou com embasamento orçamentário no novo arcabouço fiscal, totalmente elaborado pelo Ministério da Fazenda.

"Temos responsabilidade fiscal, mas objetivo principal de atender social. Vamos fazer dupla checagem em regra depois que o texto estiver escrito. Arcabouço é fácil de ser atendido e transparente", disse a ministra.

