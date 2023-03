Presidente do BC deve participar de audiência na CAE do Senado na próxima terça-feira

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, participará de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal na terça-feira, 4. Segundo o colegiado, Campos Neto vai prestar informações aos parlamentares sobre o patamar atual da Selic, em 13,75% ao ano, e sobre o erro ocorrido na série de câmbio contratado das estatísticas do setor externo.

Tags