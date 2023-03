Pacheco diz que sentiu 'compromisso' de líderes partidários com equilíbrio fiscal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que sentiu "compromisso" de todos os líderes partidários da Casa com o equilíbrio fiscal. Logo após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad na manhã desta quinta-feira, 30, Pacheco disse que irá manter diálogo até que a nova regra fiscal seja concretizada.

O senador destacou que, durante a reunião pela manhã, Haddad e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo apresentam os pontos da proposta.

Pacheco afirmou que o encontro foi "muito positivo". "Quero agradecer a clareza sobe o arcabouço", disse ele.

Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o texto final deve chegar ao Congresso Nacional no começo de abril.

