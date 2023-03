Ovos de Páscoa: diferença nos preços chega a 94%, diz Procon Fortaleza

Faltando pouco mais de uma semana para a Páscoa, um levantamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), divulgado nesta quinta-feira, dia 30, mostrou que a diferença nos preços de um ovo de chocolate da mesma marca chega a 94% em Fortaleza.



Foi o caso, por exemplo, de um produto de 100 gramas, que custa R$ 40,52, no Siqueira, na Regional 5, enquanto que o mesmo produto na Maraponga, na Regional 10, custa R$ 78,69.

Foram coletados preços de 42 produtos entre ovos e caixas de chocolate e também ingredientes para a fabricação caseira de produtos para a Páscoa. Os preços foram consultados, presencialmente, nas 12 regionais de Fortaleza, entre os dias 27 e 29 de março.

De acordo com a pesquisa, outra diferença de preço que chama a atenção, é o valor da caixa de chocolates, de 250g, que foi encontrada de R$ 10,99, no bairro José de Alencar, na Regional 6, a R$ 17,99, nos bairros Jacarecanga e Siqueira, respectivamente nas Regionais 1 e 5. O que representa uma diferença de 64%.

Compare preços dos Ovos de Páscoa Tradicional

Ovo Kinder (100g)

Menor preço - R$ 40,52 (Siqueira)

Maior preço - R$ 78,69 (Maraponga)

Variação 94%

Diamante Negro (300g)

Menor preço - R$ 52,90 (José de Alencar)

Maior preço - R$ 85,99 (Meireles)

Variação 63%

Ouro Branco (359g)

Menor preço - R$ 42,99 (Meireles)

Maior preço - R$ 66,19 (Jacarecanga)

Variação 54%

Prestígio (207g)

Menor preço - R$ 33,99 (Centro)

Maior preço - R$ 51,99 (Jangurussu)

Variação 53%

Oreo (257g)

Menor preço - R$ 41,90 (Maraponga)

Maior preço - R$ 58,99 (Meireles)

Variação 41%

Chocolate em casa

Preparar os chocolates em casa é uma alternativa mais em conta em relação àqueles industrializados. Porém, mesmo entre estes itens, há disparidade nos preços dependendo do local de compra.

O levantamento do Procon monitorou os preços do coco ralado, do creme de leite, do chocolate granulado, do chocolate ao leite em barra e do chocolate em pó solúvel e há casos em que a oscilação dos preços varia até 284%.

É o caso do pacote de coco ralado, de 100g, que foi encontrado por R$ 2,99 no bairro Dias Macedo e a R$ 11,49 nos bairros Jacareacanga e Parreão. A caixinha de 200g de creme de leite é comercializada com valores entre R$ 2,69 e R$ 5,89, uma variação de 119%.

Neste contexto, a orientação ao consumidor que quer economizar nesta Páscoa é pesquisar. O presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, lembra que os estabelecimentos são obrigados a cumprir ofertas de preços dos ovos de chocolate e produtos para a Páscoa, sob pena de serem multados em até R$ 16 milhões.

"Toda oferta anunciada deve ser cumprida. E, caso o consumidor se depare com diferença de preços entre o valor anunciado e o valor registrado no caixa, é direito do consumidor pagar o menor valor."

O órgão faz ainda um alerta para os ovos de chocolate com brinquedos infantis. "É preciso muito cuidado na compra de ovos de chocolate acompanhados de brinquedos infantis. Além de mais caros, eles podem representar riscos à saúde e segurança das crianças. Para evitar algum dano, é bom certificar-se dos selos de qualidade e de segurança de órgãos que regulamentam o segmento", acrescentou o presidente do Procon.

Dicas e direitos na compra de ovos de chocolate:

Pesquise preços e a qualidade dos produtos. Ovos de Páscoa caseiros podem ser uma boa opção para economizar;

Uma boa opção é dar preferência a compras em aplicativos dos supermercados e atacados, o que pode representar uma economia;

Se houver divergência de preços entre o valor anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deve pagar sempre o menor valor;

Fique atento às informações detalhadas sobre data de validade do produto, peso e composição;

A embalagem deve estar em boas condições de armazenamento - verifique se não há amassados ou furos que podem contaminar o produto;

Brinquedos devem estar certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou ainda pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), além de serem compatíveis com a idade da criança;

Ovos de chocolate importados devem trazer, no rótulo, a tradução em português;

Não pode haver exigência mínima de quantidade na compra de ovos de chocolates, bem como em outros produtos.

