Novo arcabouço fiscal: dólar cai e ibovespa sobe com otimismo do mercado

O mercado reagiu positivamente às primeiras informações divulgadas a respeito do novo arcabouço fiscal.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o dólar operou em baixa de mais de 1% e chegou a bater R$ 5,08 às 9h31min, enquanto a ibovespa teve alta superior a 2%, atingindo 104.085,40 pontos.

O preço da moeda norte-americana chegou ao menor valor desde 3 de fevereiro. Já a bolsa, que vinha em queda até o dia 23 de março, tem voltado a subir e atingiu o melhor patamar dos últimos 15 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo arcabouço fiscal será anunciado oficialmente nesta quinta-feira, 30, em coletiva de imprensa com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet.



O especialista Bruno Monsanto, assessor de investimentos e sócio da RJ+ Investimentos, comenta como a expectativa já está impactando o mercado financeiro, e destacou que a apresentação do texto, por si só, já é uma boa sinalização para o mercado.

"Mesmo não sendo o ideal, o mercado trabalha melhor sabendo o que tem pela frente do que se estiver no escuro. O objetivo de fechar as contas públicas no azul - com superávit nos próximos anos, é bem importante", disse.

Mas Bruno também destacou preocupações quanto à nova regra fiscal, alegando que o fato de indexar as despesas à receita, não só não ajuda com o problema da desancoragem de expectativas, como piora a expectativa para a inflação.

"Sabemos que o governo vai gastar mais e, para isso, precisa aumentar a arrecadação - leia-se aumentar impostos, gerando mais inflação. Logo, a princípio, não vejo como essa proposta pode abrir espaço para o Banco Central baixar juros, já que não melhora as expectativas inflacionárias a longo prazo", finalizou.

Mais notícias de Economia

Tags