Fazenda traz dentro do arcabouço cenários para DBGG e impacto de juros no endividamento público

Além de divulgar diferentes cenários que a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) poderá alcançar com a adoção do novo arcabouço fiscal, o Ministério da Fazenda também estimou o impacto da redução de juros no endividamento público. O documento do projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 30, pela pasta.

Com uma queda de 1 ponto porcentual nos juros, a dívida bruta chega a 75,05% em 2026, no melhor dos cenários.

Uma redução de 2 pontos porcentuais na Selic levou a Fazenda a estimar o endividamento público em 74,36% em 2026.

