BC da África do Sul eleva taxa básica de juros, de 7,25% a 7,75% ao ano

O Banco Central da África do Sul (SARB, na sigla em inglês) elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base (pb), de 7,25% a 7,75% ao ano. De acordo com comunicado oficial do BC, a decisão não foi unânime: três membros do Comitê preferiram o aumento anunciado, enquanto dois deles votaram por uma alta de 25 pb.

O BC sul-africano destaca o crescimento do país tem sido volátil e as perspectivas de crescimento aparecem incertas.

"No geral, os riscos para as perspectivas de crescimento a médio prazo são avaliados como equilibrado. No entanto, as perspectivas domésticas e globais parecem ser altamente sensível a novos choques. O núcleo da inflação continua alto em grande parte do mundo e a vulnerabilidades ressurgiram para criar ventos contrários", destaca o SARB.

O BC prevê que a economia do país deve crescer 0,2%, revisão para cima ante 0,3% previsto na decisão monetária em janeiro, ao passo que as "restrições de logística" vêm prejudicando "o desempenho da oferta na economia".

Já em 2024, a estimativa é que o país tenha expansão de 1,0% (de 0,7%). Para 2025, o crescimento deverá ser de 1,1% (ante 1,0%).

Com relação à inflação, a previsão para este ano foi revisada para cima, de 5,4% para 6,0%. Em 2024, a previsão foi revisada de 4,5% para 4,9%, enquanto a estimativa para 2025 segue em 4,5%.

