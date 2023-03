Arcabouço fiscal: saiba o que foi apresentado na reunião de Haddad

O mecanismo prevê zerar o rombo das contas do Governo Federal em 2024, limitando o crescimento da despesa a 70% do avanço das receitas do governo

O projeto de novo arcabouço fiscal foi discutido nessa quarta-feira em reunião do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes e vice-líderes do congresso nacional. O mecanismo prevê zerar o rombo das contas do Governo Federal em 2024, limitando o crescimento da despesa a 70% do avanço das receitas do governo.

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) esteve na manhã desta quinta-feira, 30, no Jornal da CBN, da Rádio CBN, e deu detalhes do que foi discutido na reunião com o Ministro. Ele declarou que crescimento da despesa limitado a 70% significa que esse diferencial positivo poderá ser usado de duas formas.

A primeira forma é fazer um caixa, chamada de política anticíclica, para que, em momentos de depressão econômica a despesa não caia significativamente, dando uma preservada nos gastos sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo ponto apresentado é que esse acréscimo será usado para dar sustentabilidade ao pagamento da dívida pública, ou seja, assegurar o mercado financeiro de que o Brasil se preocupa em honrar fielmente os seus contratos.

Questionado em como estaria o projeto do arcabouço fiscal no ponto de vista de embate político no congresso nacional, Mauro destacou que a proposta foi bem recebida, mas que espera ver o texto para ver os detalhes, porque pode haver desvios que necessitem de correção dentro da casa.

O que é o arcabouço fiscal?

A proposta de arcabouço fiscal em elaboração é um conjunto de regras para controlar os gastos do governo, buscando evitar que a dívida da União aumente de forma desenfreada.

O mecanismo está sendo criado para substituir o teto de gastos, que está em vigor no Brasil desde 2017.

Principais pontos



O crescimento da despesa é limitado a 70% do avanço das receitas do governo;

Quanto maior o crescimento do PIB e da arrecadação, mais espaço o governo terá para gastar;

Gatilhos, ainda não divulgados, serão acionados em caso de não atendimento da trajetória prevista para arrecadação ou despesas;

O déficit das contas públicas deve ser zerado já em 2024;

Um superávit de 0,5% do PIB é previsto em 2025. Em 2026, a projeção é de um resultado no azul de 1% do PIB;

Não está prevista nenhuma exceção nova à norma.

Mais notícias de Economia

Tags