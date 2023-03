Veja dicas de como se livrar da dívidas, no Dei Valor

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Programa de educação financeira do O POVO mostra dicas para sair do vermelho

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que quem tem muitas dívidas em atraso pode ter os documentos como passaporte e CNH apreendidos, é possível evitar chegar a esse ponto com as dicas de educação financeira do Dei Valor.

Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Mais notícias de Economia

Tags